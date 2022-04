Une pluie de médailles pour les Loupiots à la maison 

Ce dimanche 10 avril avait lieu la dernière compétition régionale pour les plus jeunes patineurs du club de patinage de vitesse Les Loupiots de Rivière-du-Loup. Les athlètes ont d’ailleurs livré de belles performances, récoltant pas moins de 21 médailles, devant les membres de leur famille à Rivière-du-Loup.

Dans le groupe des 5 ans et moins, Jasmine Carrier a récolté 3 médailles d'or et a terminé en première position. Leslie Lévesque a quant à elle terminé en 7e position.

Dans le groupe des 6-9 ans, Emmanuel Lévesque a récolté une médaille d'or et 2 médailles d'argent et a terminé en 1re position du groupe 1. Dans le groupe 2 de cette même catégorie d’âges, Elliot Bérubé a remporté une médaille de bronze et a terminé en 4e position au cumulatif, tandis que Dorothée Morin a terminé en 5e position.

Dans le groupe 3, Dimitri Lévesque a récolté 3 médailles d'or et a terminé en 1re position. Benoit Gamache a récolté 2 médailles d'argent et a pris le 2e rang. Catherine Moreau a récolté une médaille d'argent et a terminé en 3e position.

Nicolas Bujold a récolté une médaille de bronze et a terminé en 4e position. Maelys Lantin-Vézier a pris le 7e rang au cumulatif. Dans le groupe 4, Marilou Dupuis a récolté 3 médailles d'argent et a terminé en 2e position. Abigail Reid a récolté 3 médailles de bronze et a terminé en 3e position.

Enfin, dans le groupe des 10 ans et plus, seul le classement cumulatif était comptabilisé. Dylan Boucher a récolté l'argent, Cédrick Defoy-Tardif a terminé en 5e position et Alexandre Gamache en 6e position.

CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS

Soulignons également que 7 patineurs des Loupiots participaient aux championnats québécois des 13-15 ans, à Laval, au cours de la fin de semaine. Chez les filles, Clara Boudreau-Alexandre a terminé au 5e rang du groupe 1 des 13 ans, et Pénélope Lavoie a pris la 14e position du même groupe.

Du côté masculin, Yoan Perron s’est classé en 5e position du groupe 1 chez les 13 ans. Vincent Lévesque et Alexandre Roussel ont terminé respectivement 5e et 14e du 3e groupe chez les 14 ans. Enfin, Félix Lacombe a remporté la médaille d'argent du 2e groupe des 15 ans et Étienne Michaud a pris le 16e rang de ce même groupe.