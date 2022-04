Les Vaillants performent sur la scène provinciale

Les 9 et 10 avril avaient lieu à Québec les Championnats provinciaux civils U14, U16 et U18. Près de 500 athlètes étaient inscrits pour ce rendez-vous d’envergure et neuf d’entre eux représentaient le club d’athlétisme Les Vaillants du Témiscouata.

Les lanceurs du club se sont démarqués lors de cet événement en remportant six médailles. Chez les cadets, Jérémie Lahey a remporté l’or au lancer du marteau et le bronze au poids, Noah Coulombe le bronze au marteau et Anaïs Michaud a remporté l’argent au marteau.

Chez les juvéniles, au lancer du marteau, Shawn Morin et Rosaly Ouellet-Noël ont obtenu une troisième place. Madeleine Bernier, chez les benjamines, a terminé en 4e position du saut en longueur.

Notons aussi les belles performances personnelles de Lysande Gagnon, d’Annabelle Sénéchal et Maély Ouellet-Noël. La prochaine compétition du club est prévue le 28 mai.