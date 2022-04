Vincent Beauchesne se lance en course automobile 

L’homme d’affaires louperivois Vincent Beauchesne réalisera un «rêve d’enfance» en faisant le saut en course automobile au cours des prochains mois. Il prendra le volant au sein de la Coupe Nissan Sentra 2022 qui se mettra en branle le 20 mai prochain en Ontario.

Copropriétaire du Groupe Véloce, qui regroupe les concessions Rivière-du-Loup Mitsubishi, L’Islet Chrysler et Témis Chrysler, Vincent Beauchesne portera les couleurs de sa toute nouvelle équipe de course Groupe Véloce / Clic Crédit. Il vivra cette aventure aux côtés de son ami et pilote d’expérience Simon Dion-Viens qui agira comme coéquipier et mentor.

«Le but premier, c’est le plaisir, c’est de s’amuser. Évidemment, je suis quelqu’un de compétitif et je veux gagner, mais je veux d’abord apprendre puisque ce sera une première expérience pour moi. À ce niveau-là, je me considère vraiment chanceux de pouvoir compter sur Simon à mes côtés», a-t-il partagé.

Concrètement, les deux coéquipiers se partageront les courses du championnat. Simon Dion-Viens prendra le volant lors des deux premiers rendez-vous, permettant à Vincent de poursuivre sa préparation et de vivre la course automobile de l’intérieur.

Âgé de 29 ans, Vincent Beauchesne explique que ce projet peut être réalisé maintenant qu’il a adopté plusieurs saines habitudes de vie dans la dernière année. Il souhaite que son parcours inspire des jeunes à croire en leur rêve.

L’homme d’affaires annonce également avoir amassé auprès de ses commanditaires majeurs une somme de 20 000 $ qu’il offrira à différents organismes jeunesse de la région. «Je veux profiter de cette opportunité, ce privilège, pour redonner à la communauté», a-t-il dit.

Plus de détails suivront…