Retour du rassemblement «Courir pour les Zèbres»

L’activité «Courir pour les Zèbres», un événement qui a pour but de faire la promotion et d’amasser des fonds pour les maladies orphelines, sera de retour à Rivière-du-Loup pour une 7e organisation nationale. Après 2 années sans grand rassemblement, les coureurs et les marcheurs pourront de nouveau se rassembler au Parc du Campus-et-de-la-Cité le samedi 14 mai.

Le chiffre 7000, pour les 7000 maladies orphelines, sera toujours à l’honneur. Le départ du 7000m se fera à 9 h. La distance pourra être accomplie à la course, à la marche ou en alternance marche-course. Il n’y a pas de chronomètre ou de temps alloué pour compléter l’événement, juste le bonheur de former un grand troupeau en honneur des petits et grands zèbres qui vivent avec une maladie orpheline.

Les trousses sont présentement en vente au www.simonlezebre.ca. Deux trousses sont offertes : combo dossard, foulard tubulaire et médaille au coût de 35$ et duo dossard et foulard à 30 $. Tous les profits servent au financement de maisons de répit partout au Québec et d’un fond de recherche sur les maladies orphelines.

Des nouveautés

En édition spéciale pour la 7e édition et afin d’augmenter la plage horaire où les gens pourront venir participer au rassemblement, un groupe d’une dizaine de coureurs arpentera le Parc urbain pendant 10 h, soit entre 8 h et 18 h. L’objectif de chaque coureur : compléter 70 km dans la journée. Ainsi, ceux qui ne pourront être présent pour le grand rassemblement de 9 h, pourront venir parcourir leur 7000m à n’importe quel moment. Un départ sera donné à chaque heure.

Autre nouveauté, tous les participants ayant acheté leur trousse pour l’événement pourront soumettre une photo dans 3 différentes catégories : Urbaine, nature et sourire de zèbres. Plus de 750 $ seront remis en prix.

Tous les détails au www.simonlezebre.ca.