Les Braves ont trouvé leur nouvel entraineur-chef

L’organisation des Braves Batitech du Témiscouata a pris sa décision : Hugo Chamberland sera l’entraineur-chef de la formation senior pour la prochaine saison dans la Ligue de baseball Puribec.

C’est un retour au sein de l’équipe pour Hugo Chamberland qui a été voltigeur pour les Braves du Témiscouata de 2002 à 2007. Il a d’ailleurs aidé son équipe à remporter le championnat de saison en 2006 et le championnat des séries éliminatoires en 2007.

Les Braves, c’est aussi une histoire famille chez les Chamberland, puisque son grand-père, son père et son frère ont tous aussi joué pour la formation témiscouataine.

Enseignant à l’École secondaire de Cabano, Hugo Chamberland est très impliqué dans les sports au Témiscouata. ll a été coordonnateur du baseball mineur entre 2001 et 2005 et arbitre au hockey pendant 12 ans. Il coach aussi au hockey et au tennis depuis plusieurs années.