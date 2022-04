Des gymnastes se distinguent à La Pocatière

Huit athlètes de niveau compétitif du Club de gymnastique Les Gymnoss de Trois-Pistoles ont participé à une première compétition régionale, il y a un semaine, à La Pocatière. Elles y ont connu beaucoup de succès.

Dans la catégorie R3, Pénélope Lévesque a récolté une médaille d’or au sol, une médaille d’argent au total des appareils, en plus de terminer en 7e place aux barres asymétriques ainsi qu’au saut.

Dans la même catégorie, Mckenna Lévesque a elle aussi remporté une médaille d’or au sol, en plus de terminer en 4e place à la poutre, en 5e au saut et au total des appareils, ainsi qu’en 6e place au tumbling et au trampoline. Elsa Lavoie, toujours dans le R3, a obtenu une 6e place au sol et une 7e place au trampoline.

Pour terminer dans cette catégorie, Rose-Desneiges Jean s’est quant à elle méritée une médaille d’or à la poutre et au tumbling.

Dans la catégorie R4, Lydia Tardif s’est méritée une médaille d’or au saut, au sol, au tumbling et au trampoline. Elle a aussi obtenu une médaille d’argent à la poutre. Jade Sénéchal a remporté une médaille d’or au sol, une médaille d’argent au trampoline, une médaille de bronze aux barres asymétriques, à la poutre et au total des appareils. Elle a aussi terminé la compétition avec une 4e place au tumbling.

Pour la catégorie R5, Emy St-Amand a remporté une médaille d’or au sol et une 4e place au tumbling. Lyane St-Pierre, absente sur la photo, s’est méritée une médaille d’argent aux barres asymétriques. Elle a aussi pris la 4e position au saut, à la poutre, au sol et au total des appareils.