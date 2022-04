Deux équipes du Ballon sur glace mineur du Témiscouata participeront au Championnat canadien à Cornwall

Du 13 au 16 avril prochain, la Fédération canadienne de ballon sur glace tiendra son Championnat canadien des moins de 19 ans à Cornwall en Ontario. La dernière édition de ce championnat avait eu lieu en 2019 à Rivière-du-Loup alors que le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata en était l’hôte.

Le BSG mineur du Témiscouata sera de nouveau bien représenté lors de l’édition 2022 alors que ses 2 équipes M19, soit le Blitz et les T-Miss seront présentes à Cornwall. Les filles T-Miss avaient terminé au 2e rang à Rivière-du-Loup après avoir gagné l’or l’année précédente. Le premier match des T-Miss aura lieu le mercredi 13 avril à 10 h 05 alors qu’elles affronteront le club hôte soit le Seaway Devils de l’Ontario. Par la suite, elles feront face à 2 équipes de la Saskatchewan et 2 autres formations de l’Ontario. Après les 5 matchs de la ronde préliminaire, les demi-finales de la division féminine débuteront le vendredi 15 avril à compter de 13h00.

Après avoir terminé au 6e rang lors du dernier Championnat canadien juvénile, les gars de l’équipe Blitz souhaitent mieux faire en 2022. Par contre, la route sera périlleuse, car ils auront un calendrier difficile. Lors de leur premier affrontement, soit le mercredi 13 avril à 11h10, ils feront face aux champions défendants de la dernière édition, c’est-à-dire le Sting de Marionville en Ontario. Ensuite, le Blitz fera face à 2 clubs de la Saskatchewan et 2 autres équipes de l’Ontario. Après les 5 matchs de la ronde préliminaire, les demi-finales dans la catégorie masculine commenceront le vendredi 15 avril dès 15h10.

Normalement, tous les matchs de ce Championnat seront disponibles gratuitement sur le site Web de la Fédération canadienne. Par ailleurs, pour participer à ce Championnat, le BSG mineur du Témiscouata délèguera 20 joueuses et 20 joueurs en plus de 8 accompagnateurs (la liste des joueuses et des joueurs avec leur municipalité d’origine est disponible en annexe). Mentionnons également que 22 élèves qui sont actuellement membres du programme sportif ballon sur glace de l’École secondaire de Cabano participeront à cet évènement.

«Plusieurs joueuses et joueurs attendent ce Championnat canadien juvénile depuis plusieurs mois notamment les élèves du programme sportif ballon sur glace de l’École secondaire de Cabano. C’est en quelque sorte une participation à la finale de la Coupe Stanley pour eux ! D’ailleurs, je crois que nos 2 équipes ont ce qu’il faut pour terminer sur les 3 premières marches du podium» a conclu l’entraineur en chef des 2 équipes, Maxime Dugas.