Roxane Ouellet rejoint la famille des Dynamiques de Sainte-Foy 

Une athlète de Saint-Antonin, Roxane Ouellet, se joindra prochainement à l’une des plus prestigieuses équipes de basketball collégial AAA (Division 1) au Canada, soit les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy.

Formée par les Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, Roxane Ouellet a eu l’opportunité de se joindre aux Dynamiques pour la saison 2022-2023, afin de poursuivre sa carrière sportive au plus haut niveau au collégial.

L’athlète de 6 pieds évolue à la position de pivot. Elle compte sur une éthique de travail irréprochable et une belle finition près des paniers. Elle est aussi impliquée aux rebonds et possède un beau potentiel à long terme, selon l’organisation du Cégep de Sainte-Foy qui l’a accueillie la semaine dernière pour un entrainement.

Son entraineur à Rivière-du-Loup, Dany Ducas, ne cache pas sa fierté de voir l’athlète percer le prochain niveau. Il estime d’ailleurs qu’il s’agit d’une récompense fort méritée pour celle qui est reconnue pour les efforts et la passion qu’elle déploie envers le basketball au quotidien.

«Roxane travaille très fort et ne fait rien à moitié. Elle a eu une progression fulgurante dans les trois dernières années avec le programme sport-études. Elle a beaucoup amélioré son lancer et elle est maintenant dangereuse de partout sur le terrain […] Je suis certain qu’elle connaitra une très belle carrière collégiale», a-t-il partagé.

L’équipe des Dynamiques de Sainte-Foy est une puissance au pays depuis plusieurs années déjà, elle qui a mis la main sur plusieurs titres canadiens et provinciaux.