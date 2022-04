Baseball : Marc-Antoine Bérubé au 9e rang des Québécois les plus influents 

Le nom de Marc-Antoine Bérubé est de plus en plus important dans le monde du baseball au Québec. Pour preuve, le Pistolois fait désormais partie du top 10 des 25 personnalités les plus influentes dans le milieu du baseball en province, selon l’Agence QMI.

Signe que sa cote est à la hausse, l’ancien choix des A’s d’Oakland figure cette année au 9e rang du palmarès annuel, alors qu’il avait été classé au 21e rang, l’année dernière, par un panel d’experts impliqués dans le monde du baseball.

Marc-Antoine Bérubé se signale par son implication auprès de la relève, notamment à travers l’Académie de baseball du Canada (ABC). Il devance au classement des noms importants comme Rodger Brulotte et Vladimir Guerrero fils.

«Son expertise ne fait plus aucun doute. Personnalité importante dans le développement des jeunes joueurs formant l’élite au Québec, l’ancien lanceur occupe officiellement le rôle d’analyste en recherche et en développement. Un entraineur hors pair», peut-on lire dans l’article paru ce mercredi 6 avril.

Notons qu’une autre personnalité de Trois-Pistoles, Frédérick Rioux, voit aussi son nom apparaître dans le classement au niveau des mentions honorables. Depuis plusieurs années, ce dernier progresse dans le monde du baseball majeur. Il est actuellement à l’emploi des Pirates de Pittsburgh.

Le palmarès des personnalités les plus influentes du Québec est réalisé chaque année par le journaliste Benoit Rioux de l’Agence QMI. S’il est aussi originaire de Trois-Pistoles, il n’y a – rassurez-vous – aucun traitement de faveur à l’égard de ses compatriotes, puisque la liste est érigée grâce à une compilation des classements de 10 experts.

Chacun d’entre eux établit sa propre liste des personnalités qui, selon eux, ont un impact concret sur le développement et la visibilité de la discipline en province. Des points sont ensuite alloués pour chaque position accordée et une compilation est effectuée.

Pour 2022, les cinq personnalités les plus influentes au Québec sont Alex Anthopoulos, Abraham Toro, Michel Laplante, Maxime Lamarche et Alex Agostino.