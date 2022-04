Hockey mineur : d’autres médailles pour le KRTB

Le Kamouraska accueillait la fin de semaine dernière la deuxième partie de la finale des séries de la Coupe Desjardins, le championnat régional du hockey simple et double lettre des catégories M-11, M-13, M-15 et M-18. Encore une fois, des équipes de Rivière-du-Loup, des Basques, du Témiscouata et du Kamouraska ont remporté les grands honneurs dans leurs catégories respectives.

D’abord, l’équipe du 33 des Basques a gagné la finale de la catégorie M-13 B contre la formation de Matane au compte de 1 à 0. Dans la catégorie M-13 A, l’équipe de Rivière-du-Loup a privé le 33 des Basques d’un doublé chez les moins de 13 ans, remportant cette fois l’affrontement au compte de 4 à 1.

Ensuite, la formation des Pumas du Fleuve et des Lacs, M-15 BB, a triomphé contre les Sieurs de Matane. Puis, dans la catégorie M-18 A, l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup a battu les Sieurs Fruits de Mer de l’Est de Matane par la marque de 4 à 1.

Notons que le 33 des Basques a connu de très bonnes séries dans l’ensemble, puisque la formation M-18 a aussi été finaliste de sa catégorie, s’inclinant contre les Mariniers de Rimouski. Toujours chez les finalistes, le Fleur de Lys du Témiscouata n’a pas réussi à s’imposer contre les Sieurs de Matane en finale de la catégorie M-11 BB, malgré une belle performance en séries.