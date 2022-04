Badminton : les Albatros brillent de mille feux

Les élèves-athlètes de l’équipe de badminton des Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup sont revenus du championnat scolaire régional 2022 couverts de médailles et de bannières. La compétition était présentée à Carleton, du 1 au 3 avril.

Les Albatros ont remporté six médailles d’or, une médaille d’argent et une médaille de bronze. Ils ont aussi mérité les titres de champions benjamins, cadets, juvéniles et toutes catégories de la section ouest de l’Est-du-Québec en plus des titres de champions benjamins, cadets et toutes catégories pour la région de l’Est-du-Québec. La tradition d’excellence se poursuit donc pour les raquettes du Collège Notre-Dame qui ont encore été dominantes durant toute la saison.

Sur le plan individuel, il convient de souligner les performances en or de Thomas Hamel (simple masculin benjamin), d’Amélia St-Pierre (simple féminin benjamin) et du tandem Alexis Boucher/Vincent Bourgoin (double masculin benjamin).

Pour sa part, le duo Benjamin Noël/Mya Perreault a raflé le bronze en double mixte benjamin.

Chez les cadets, le titre de champion du simple masculin est allé à Olivier Hamel et la médaille d’or du simple féminin a été remportée par Béatrice Proulx. Le tandem Justin D‘Auteuil/Renaud Pelletier s’est aussi emparé de la médaille d’or en double masculin. En catégorie juvénile, Louis-Philippe Gilbert a obtenu la médaille d’argent en simple masculin.