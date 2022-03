Mathis Dumont, double champion canadien en athlétisme

Les athlètes du club Filoup et du programmes sport-études d’athlétisme de l’École secondaire de Rivière-du-Loup ont représenté la région de grande façon lors des plus récents championnats canadiens d’athlétisme en salle qui étaient disputés au Nouveau-Brunswick dans la fin de semaine du 26 mars. Mathis Dumont a été l’étoile du groupe en mettant la main sur le double titre de champion canadien.

L’athlète de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, qui accumule les très bons résultats depuis plusieurs mois, a terminé sur la plus haute marche du podium aux épreuves du 60m et du 200m, en plus de se hisser sur la 2e marche du podium au relais 4x200m, aidé par ses coéquipiers Vincent Brodeur, Nathan Lebrun et Vincent Ouellet.

Au total, 11 médailles et plusieurs records personnels ont été obtenus lors de cet événement d’envergure qui réunissait les meilleurs athlètes en salle pour les catégories U16, U18 et U20.

Chez les femmes U16, Anabelle Larouche a réussi un record personnel de 4m55 au saut en longueur et y a terminé en 5e position, en plus de prendre le 7e rang à ses deux épreuves de fond, soit le 800m et le 1200m. Dans le concours de poids, Laurence Proulx a terminé en 2e position. La jeune lanceuse Léa-Rose April a aussi obtenue la médaille d’argent à l’épreuve du lancer du marteau.

Chez les femmes U18, Odélie Drapeau ne s’en est pas laissé imposer au 400m et au 800m. Elle a respectivement terminé au 5e et au 6e rang dans des courses chaudement disputées. De son côté, Shanel Landry a récolté une médaille de bronze au lancer du poids.

Du côté masculin, Vincent Brodeur a pris la 2e place au saut en longueur avec un bond de 6m39, et ce, à un petit centimètre de la médaille d’or. La mention spéciale de ce weekend revient toutefois à Vincent Ouellet, coureur de demi-fond. Il a battu son record personnel de 19 secondes au 3000m et 14 secondes au 1500m.

Enfin, chez les U-20, Jia Fournier a réussi deux records personnels dont un au saut en longueur avec un bond de 4m94, ce qui lui a value la 2e marche du podium. Amélie Grondin a obtenu le bronze au saut en hauteur. Elles ont également obtenu le 3e rang lors du relais 4x200m, accompagnées d’Odélie Drapeau et de Shanel Landry.

Du côté masculin, Nathan Lebrun, médaillé au 4x200m, a également gagné l’argent au triple-sauts.