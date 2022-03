De belles performances pour les Flamants Roses 

Le Club Les Flamants Roses de Rivière-du-Loup participaient à la leur toute première compétition en présentiel depuis deux ans, la fin de semaine dernière. Les athlètes louperivoises ont réussi à se démarquer avec de belles performances.

Du côté individuel, Janick Viel s’est classée en 1re position en solo technique, en plus de terminer en 3e position en solo libre. Emy Bouchard s’est classée en 5e position en solo libre.

Le duo de Janick Viel et Emy Bouchard s’est distingué en grimpant en 3e position en routine libre, ainsi qu’en 4e position en routine technique.

Ariel St-Pierre et Alysun Lapointe ont terminé en 7e position en routine technique et libre.

Enfin l’équipe 13-15 ans s’est classée en 5e position. Elle est composée de Maryanne Bérubé, Anaïs Bossé, Évelyne Bossé, Justine Bouchard, Alycia Lebel, Rose Mercier et Anaïs Ouellet.