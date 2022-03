Trois passes pour Tristan Pomerleau dans la ECHL 

Le joueur de hockey Tristan Pomerleau continue de connaître de très bons moments dans la ECHL. Le défenseur louperivois a ajouté trois passes à sa fiche dans la victoire de 7 à 3 des Growlers de Terre-Neuve contre le Thunder de l'Adirondack, le 23 mars.

Pomerleau a obtenu une mention d’aide sur le deuxième but des siens en première période, avant de participer au but gagnant au deuxième tiers, puis au but d’assurance au troisième engagement. Il a terminé la rencontre avec un différentiel de +4, deux lancers au but, et la deuxième étoile.

Au chapitre des points, Tristan Pomerleau compte maintenant 3 buts et 13 mentions d’aide pour 16 points en 38 matchs, cette saison, avec les Growlers. Son implication dans le jeu va toutefois bien au-delà des statistiques, lui qui est reconnu pour son aspect physique et sa fiabilité en défensive (différentiel de +19).

Tristan Pomerleau a aussi joué deux rencontres jusqu’ici avec le Moose du Manitoba dans la Ligue américaine de hockey.

Photo : Newfoundland Growlers