Maxim Massé, un espoir de premier plan selon son entraineur 

L’attaquant des Albatros du Collège Notre-Dame, Maxim Massé, a terminé la saison régulière avec une récolte de 26 buts en 40 matchs dans le circuit M18 AAA. Il s’agit d’une performance unique dans l’histoire de l’équipe, puisqu’il n’a que 15 ans. Mike Maclure est d’ailleurs convaincu qu’il fera le bonheur de n’importe quelle formation de la LHJMQ.

Si la décision lui revenait, l’entraineur-chef des Albatros miserait même sur le jeune homme de Rimouski au premier rang du prochain repêchage. «Si j’étais directeur général, c’est ce que je ferais, mais évidemment, je ne le suis pas», a-t-il mentionné le 18 mars, ne cachant pas son parti pris avec un sourire.

S’il n’est peut-être pas pressenti comme le meilleur espoir de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Maxim Massé n’aura certainement pas à attendre longtemps avant d’entendre son nom être prononcé. Le jeune homme a été au cœur des succès des Albatros cette saison.

«Je ne connais pas la liste des équipes, mais c’est certain que pour moi, ce sera un excellent choix. On parle beaucoup de ses buts, mais c’est aussi un joueur responsable défensivement qui n’a pas peur de bloquer des lancers. C’est un joueur complet et il veut gagner», a partagé Mike Maclure.

Avec 26 buts en 40 matchs, le talentueux attaquant termine au troisième rang des meilleurs buteurs du circuit M18 AAA, derrière Justin Poirier de Châteauguay (33) et Olivier Houde de Lévis (29). Si on ajoute ses 17 mentions d’aide, il trône au 10e rang des meilleurs pointeurs avec 43 points. Il a ainsi maintenu une moyenne de 1,13 point par match.

Pour la petite histoire, seuls Gabriel Dumont, Cédric Paquette et Marc-Olivier Lantin ont marqué plus de buts en saison régulière que Maxim Massé avec le chandail des Albatros. La différence? Ils étaient tous plus âgés.

Notons enfin que Samuel Vachon (19 buts, 22 passes) et Carl-Anthony Massé (14 buts, 24 passes) ont eux aussi connu une très bonne saison offensivement. Ils ont terminé le calendrier au 13e et 20e rangs des meilleurs pointeurs, respectivement.