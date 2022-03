Les Albatros devront rebondir dès ce soir 

Les Albatros du Collège Notre-Dame n’ont pas obtenu le résultat escompté lors du premier match de la série les opposant au Gaulois de Saint-Hyacinthe, mardi soir, au Centre Premier Tech. L’équipe locale s’est inclinée 8 à 2.

La troupe de l’entraineur-chef Mike Maclure, favorite pour l’emporter au premier tour, avait pourtant connu une première période plus que convaincante, prenant les devants 2 à 0 et dirigeant plus de 20 lancers vers le filet adversaire.

Or, tout a chamboulé au deuxième tiers, alors que les visiteurs ont trouvé le fond du filet quatre fois sans réplique. Les Gaulois n’ont ensuite pas levé le pied de l’accélérateur et ont ajouté quatre autres buts au dernier engagement.

Notons que les joueurs des Albatros ont frappé à la porte plus de fois dans cette partie, alors qu’ils ont dirigé 52 lancers vers le gardien des Gaulois, Gabriel D'Aigle. De l’autre côté de la patinoire, Cédric Massé et Émile Beaunoyer ont reçu un total de 24 tirs.

Fabrice Bourgeois et Maxim Massé ont inscrit les buts des Louperivois.

Les oiseaux tenteront d’oublier ce revers et de bâtir sur du positif dès ce soir. L’équipe accueillera à nouveau les Gaulois au Centre Premier Tech. Le deuxième match de la série 3 de 5 commencera dès 19 h.