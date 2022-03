La Coupe Dodge au Bas-Saint-Laurent du 13 au 17 avril

Le hockey mineur reprend ses droits après de longs mois de pandémie due à la COVID-19. La 42e Coupe Dodge avait eu lieu en 2019 dans la région du Richelieu. Place donc, du 13 au 17 avril, à la 43e présentation de ce grand happening du hockey mineur dans le vaste territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord et du Saguenay – Lac-Saint-Jean.

Dans le secteur du KRTB, les 51 formations qui prendront part à ce tournoi réservé aux équipes masculines se mesureront en classe Pee Wee AAA Relève sur les glaces du Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup et de l’Aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles. Les rencontres de la classe Pee Wee AAA seront quant à elles présentées au Stade de la Cité des Jeunes de Rivière-du-Loup et au Centre sportif de Saint-Pascal.

En tout, 101 équipes rivaliseront d’adresse dans notre région dans les classes Pee Wee AAA Relève et AAA, Bantam AAA Relève (Rimousk), Pee Wee AA (Amqui), et Midget AA (Matane).

Les autres classes représentées sont Atome AA et BB, Pee Wee BB, Bantam AAA, AA et BB, Midget AAA, Espoir, AA et BB ainsi que Junior AA.

On estime à 2 M $ les retombées économiques d’un tel événement regroupant des centaines de jeunes hockeyeurs provenant de toutes les régions du Québec. Le coût d’admission dans les arénas sera fixé à 7 $ par jour.