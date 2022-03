Longue piste : 3 podiums pour les Loupiots au Championnat provincial 

Cette fin de semaine, sur l’Anneau Gaétan-Boucher de Québec, avait lieu le Championnat québécois de la jeunesse en patin de vitesse longue piste . Les Loupiots étaient représentés par Laurence Charron ainsi que par Maude et Yoan Perron. Les trois athlètes se sont classés parmi les trois premiers de leur groupe d’âge.

Maude a terminé 2e au cumul de la compétition. Elle a remporté le 500 mètres et a terminé 2e au 300m, 1500m, au départ de groupe, ainsi qu’à la poursuite par équipe.

Son frère, Yoan, a connu une compétition parfaite en prenant la première marche du podium à chacune de ses courses (300m, 500m, 1500m, départ de groupe et à la poursuite). En plus de sa première place au cumulatif, le jeune homme a fait le temps le plus rapide de la compétition au 1500m.

Toutefois, la vedette de la fin de semaine a été Laurence qui participait pour une première fois à une compétition en longue piste. La jeune fille en a surpris plusieurs par ses performances. À sa première course, alors qu’elle était en tête, elle a subi une vilaine chute à 10 mètres de l’arrivée. Cela dit, Laurence a bien su faire face à l’adversité, puisqu’elle est revenue en force avec une 2e place au 500m, une 3e place au 1500m et une 4e place au départ groupé. Elle termine 3e au cumul de la compétition en plus de prendre la 3e place, avec son équipe de relais, alors que cette équipe évoluait contre des filles plus âgées.

À la suite de leur performance, les trois athlètes sont en attente, d’ici la fin du mois, de leur confirmation officielle afin de participer au Championnat canadien de patin de vitesse longue piste qui auront lieu les 14 et 15 avril au centre de glace Intact de Québec.