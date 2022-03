Les 3L victorieux à Saint-Georges 

Les 3L de Rivière-du-Loup ont vaincu le Cool-FM de Saint-Georges par la marque de 4 à 2, récoltant du même coup une troisième victoire consécutive, ce vendredi 18 mars lors d’une rencontre disputée sur la route.

S’ils ont accordé le premier but de la rencontre en fin de première période, les 3L ont répliqué moins d’une minute plus tard afin de retraiter au vestiaire à égalité. La troupe de l’entraineur-chef Éric Haley n’a ensuite plus vraiment eu à regarder de l’arrière par la suite, puisqu’elle a ajouté trois buts en deuxième période.

L’équipe, appuyée par le gardien Éric Brassard, a conservé cette avance au dernier tiers, s’assurant ainsi de quitter avec les points de la victoire.

Marc-André Tourigny (1 but, 2 passes), Mathieu Guertin (1 but, 1 passe), Maxime St-Cyr et Louick Marcotte ont été marqueurs pour la formation louperivoise. Devant le filet, Éric Brassard a reçu la 2e étoile du match grâce à une performance de 37 arrêts.

Les 3L auront l’occasion de terminer la saison régulière sur une note parfaite, ce samedi 19 mars au Centre Premier Tech. Les joueurs porteront aussi le rose, afin d’amasser des fonds pour la Fondation du cancer du sein du Québec. C’est un rendez-vous à ne pas manquer.