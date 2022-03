Les Albatros démontrent du caractère, mais ce n’est pas suffisant 

Les Albatros du Collège Notre-Dame disputaient leur dernier match local de la saison, ce vendredi 18 mars. Malgré une défaite de 5 à 4 contre le Blizzard du Séminaire Saint-François l’équipe a démontré beaucoup de caractère à l’approche des séries éliminatoires.

La troupe de l’entraineur-chef Mike Maclure est ainsi revenue de l’arrière à trois reprises dans cette partie disputée devant plus de 300 partisans au Centre Premier Tech. Les efforts des Albatros ont été présents, mais ils n’ont finalement pas été suffisants.

«On a joué avec intensité, avec notre identité, ce soir. Nos temps forts ont vraiment été forts et on sentait bien l’énergie de la foule. Maintenant, il faut mieux gérer nos temps les plus faibles. Oui, on a réussi à passer des 2-3 minutes dans leur zone, mais on leur a accordé ça aussi. Notre jeu de transition doit aussi être meilleur», a analysé le pilote après le match.

Ce sont les visiteurs qui ont ouvert la marque, en avantage numérique, dès les premières minutes de jeu. Les oiseaux ont répliqué, eux aussi avec l’avantage d’un homme, en toute fin d’engagement grâce à un but du défenseur Tristan Dassylva.

Au retour au jeu, le Blizzard s’est offert deux buts afin de prendre les devants rapidement. Une avance qui a toutefois été réduite en deuxième période, puis nivelée au tout début du dernier tiers par les locaux. Ces deux réussites ont elles aussi été réalisées en avantage numérique, deux fois par Maxim Massé.

Enfin, si les joueurs de la rive-sud de Québec n’avaient pas dit leur dernier mot, les Albatros n’avaient pas non plus la tête au découragement, réussissant à créer l’égalité une fois de plus. Tommy Bouchard est celui qui a poussé la rondelle au fond du filet.

En prolongation, les Albatros ont eu quelques chances, mais ils n’ont pas trompé la vigilance du gardien adverse. Malgré la défaite, le cerbère des Albatros, Émile Beaunoyer, a fait plusieurs arrêts clés, terminant la partie avec 36 tirs repoussés.

DERNIER MATCH ET SÉRIES

Les Albatros tenteront de terminer la saison sur une victoire, dimanche, alors qu’ils seront cette fois en visite au domicile du Blizzard du Séminaire Saint-François. Le repos sera ensuite de courte durée, puisque les séries éliminatoires commenceront à peine quelques jours plus tard, soit mardi, à Rivière-du-Loup.

Rappelons que les Albatros sont assurés de terminer au 5e rang du classement général, ce qui leur offre l’avantage de la glace au premier tour. Ils affronteront l’Intrépide de Gatineau, le Blizzard du Séminaire St-François ou les Gaulois de Saint-Hyacinthe.

L’entraineur Mike Maclure confirme que l’équipe est satisfaite de sa saison – la meilleure des dernières années - mais qu’elle a maintenant l’appétit pour du succès en séries.