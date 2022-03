Déjà un nouveau combat pour Leïla Beaudoin 

Un mois après y avoir livré son quatrième combat professionnel – un duel qu’elle a remporté par décision unanime –, la boxeuse Leïla Beaudoin sera de retour sur le ring du Cabaret du Casino de Montréal le 26 mars prochain.

Le nom de l’athlète du Témiscouata figure sur la carte du prochain gala du promoteur Eye of the Tiger Management. Elle sera opposée à Estefania Gonzalez Franco (2-4-0), une athlète mexicaine de 33 ans qui a signé 2 victoires à ses 2 derniers combats, dans un combat de six rounds.

Leïla Beaudoin (4-0-0, 1 K.-O.) se présentera sur place avec une fiche immaculée de quatre victoires en autant d’affrontements depuis ses débuts chez les pros. Elle est aussi dans la meilleure forme physique de sa vie, elle qui suit un entrainement intensif depuis plusieurs semaines.

Au cours des derniers jours, elle a d’ailleurs eu l’occasion d’échanger les coups à l’entrainement avec la championne Marie-Eve Dicaire, à Montréal.

À son dernier combat, le 19 février dernier, Leïla Beaudoin avait vaincu Monica Selene Alcala par décision unanime des juges au terme, cette fois aussi, d’un duel de six rounds.

Il s’agissait alors d’une première présence sur le ring en plus d’un an pour celle qui a été développée à l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup.