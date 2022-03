Place au Tournoi interprovincial Desjardins de ballon sur glace

Du vendredi 18 au dimanche 20 mars prochain, le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata accueillera, à l’aréna de Dégelis et à celui de St-Jacques au Nouveau-Brunswick, le Tournoi interprovincial Desjardins du Témiscouata.

La dernière édition de ce tournoi remonte à février 2020 alors que celui de l’an dernier avait fait relâche à cause de la pandémie. C’est également un 2e tournoi d’importance que le BSG mineur du Témiscouata accueillera en quelques mois après avoir été l’hôte d’un tournoi de la Ligue provinciale mineur (LPM) à la mi-décembre.

Ainsi, un total de 35 équipes se feront face lors du Tournoi interprovincial Desjardins dont deux provenant de l’Ontario et une autre originaire du Nouveau-Brunswick. Ces formations se feront face dans un total de 9 catégories soit 3 catégories de division mineure et 6 catégories senior : femme open, homme open, femme intermédiaire, homme intermédiaire, mixte élite et mixte récréatif.

Un total de 60 matchs seront disputés lors de la fin de semaine. La 1re partie du tournoi aura lieu le vendredi 18 mars à 16h30 à Dégelis alors que la dernière rencontre débutera le dimanche 20 mars à 17 h à Dégelis également. Des matchs seront aussi présentés au Palladium de St-Jacques au Nouveau-Brunswick soit le samedi 19 mars à compter de 21 h (heure du Québec). Le coût d’entrée pour assister à ce tournoi est de 5 $ par jour ou de 10 $ pour l’ensemble de la fin de semaine. Les différentes règles sanitaires en vigueur s’appliqueront et par conséquent les spectateurs ne devront plus présenter leur passeport vaccinal.

«Ce tournoi revêt une importance particulière pour plusieurs équipes et pour plusieurs joueurs alors que cet événement sera le dernier en lice dans leur préparation avant de se rendre aux championnats canadiens dans différentes catégories. D’ailleurs, le BSG mineur du Témiscouata délèguera 2 équipes au Championnat canadien juvénile du 13 au 16 avril prochain à Cornwall soit l’équipe féminine T-Miss et le club masculin le Blitz», souligne le président du BSG mineur du Témiscouata, Alain Dugas.