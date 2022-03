Le Motocross intérieur de Rivière-du-Loup de retour le 28 mai

Après avoir hésité, avoir pesé le pour et le contre, le promoteur du Motocross intérieur de Rivière-du-Loup, Paul Thibault, a entendu l'appel des spectateurs et des participants et a confirmé la tenue du 40e Motocross intérieur de Rivière-du-Loup. La COVID-19 et les mesures sanitaires avaient forcé l'annulation des deux éditions précédentes.

Parmi les obstacles, Paul Thibault citait les exigences comme le passeport vaccinal, le port du masque en intérieur, mais aussi le faible taux de vaccination chez les coureurs, notamment américains. Mais l'appel des sirènes, les cris d'exclamations et, soulignons-le, la pression populaire, ont encouragé le promoteur à prendre la balle au bond.

C'est Franco Pelletier, directeur adjoint chez Roger A. Pelletier qui a lancé un sondage maison sur sa page Facebook. En moins de quatre heures, la publication avait enregistré 158 interactions positives, 107 commentaires et 10 partages.

«Franco a eu une bonne idée. Il ne m'en a pas parlé. Je suis surpris du nombre de réponses et d'approbations. (...) Je suis content que ça ne soit pas venu de moi, car ça me permet d'avoir du recul», a commenté Paul Thibault.

Les principaux commanditaires, dont Molson, ont répondu dans l'affirmative à l'appel du promoteur. Quant aux coureurs, Paul Thibault est catégorique, «ils veulent tous revenir, c'est ce que m'a dit Julien Perrier qui est mon fournisseur de pilotes américains.»

Localement, le coureur Karl Normand s'est rapidement manifesté sous le sondage. «27-28 mai pour la 40e édition, deux soirs», suivi de deux émojis festifs. Le populaire coureur sera d'ailleurs papa dans deux semaines avec l'arrivée de la petite Romane.

La date du 28 mai est déjà réservée pour le Centre Premier Tech. Un motocross qui enfin en 2022 annoncera la belle saison chaude.