Course de chiens de traîneaux: Diane Marquis s’illustre aux États-Unis

Diane Marquis de Saint-Médard a connu beaucoup de succès la fin de semaine dernière, alors qu’elle participait à la Can-Am Crown International Sled Dog Race, une prestigieuse course de chiens de traîneaux organisée dans l’État du Maine aux États-Unis. La passionnée a remporté l’épreuve du 30 miles (48 kilomètres).

Mme Marquis, reconnue dans la région pour son talent et sa passion pour son sport, a devancé une vingtaine de participants au fil d’arrivée avec un temps de 2 heures et 12 minutes. Elle a de plus terminé 17 minutes devant son plus proche poursuivant, un Américain.

Selon l’organisation de la compétition, Diane Marquis, 67 ans, a pu compter sur ses chiens Owen, Stich, Dark et Duff, des Alaskan Husky de 3 et 4 ans, pour la mener vers la victoire.

La Can-Am Crown International Sled Dog Race est disputée dans la région de Fort Kent (Maine) depuis 28 ans. L’organisation propose une course de 30 miles, en plus d’une course de 100 miles (161 kilomètres) et d’une épreuve monstre de 250 miles (402 kilomètres).

En février, Diane Marquis avait aussi pris le 9e rang d’une autre compétition d’envergure, la World and Manitoba Championship Sled Dog Race, organisée dans le cadre d’un festival à Le Pas au Manitoba. Il s’agissait alors d’une course de 35 miles.