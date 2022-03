Gustave Panait : quand humour et hockey se rencontrent sur TikTok

Depuis janvier, un jeune homme louperivois accumule des milliers de vues à travers de courtes capsules vidéos qu’il partage sur la plateforme TikTok. Il y incarne un joueur de hockey aux pratiques pour le moins… non orthodoxes. Son objectif? Faire rire en combinant deux passions, le hockey et l’humour absurde.

Gustave Panait, c’est le nom de cet athlète interprété par Augustin Roy de Rivière-du-Loup. Un joueur de hockey dont l’allure assumée rappelle celle des fameux frères Hanson du film Slap Shot, et dont certaines techniques de jeu se rapprochent également du hockey pratiqué par le populaire trio.

«C’est un joueur qui a joué professionnel sur la ‘’garnotte’’ en Afrique du Sud, raconte Augustin, bien au fait de l’absurdité de la chose. Il revient au Québec pour partager ses connaissances et faire évoluer le sport à travers des capsules qu’il souhaite éducatives.»

Des lunettes bricolées, une longue tignasse noir et un casque Bauer sans visière composent le style fétiche du personnage. Un bâton entièrement couvert de ruban pour hockey et un gilet à l’effigie de Hockey RDL complètent le portrait.

«C’est un amalgame de plusieurs joueurs de hockey, mais on reste dans l’absurde, ajoute-t-il. Il se fait appeler kapitaine avec un «K» et ce n’est pas le plus agile. Il compte d’ailleurs sur les dieux du hockey pour l’aider.»

UN PROJET POUR LE PLAISIR

Gustave Panait est né il y a environ deux mois, explique Augustin, un étudiant en loisirs au Cégep de Rivière-du-Loup. «Ç’a commencé avec des amis pendant le temps des Fêtes. On s’est réunis à la patinoire et j’ai fait des niaiseries pour les faire rire. Quelqu’un m’a filmé et c’est commencé comme ça. Ils m’ont dit que je devrais faire quelque chose sur Internet avec ça.»

C’est par la suite qu’il a décidé de lancer une chaine sur TikTok, une application populaire pour la diffusion de vidéos de courte durée. Depuis, une quinzaine de capsules au sujet de ses techniques de freinage, de tirs, de mises en échec et ses célébrations de but, toutes pour le moins originales, ont été partagées au grand plaisir d’un groupe grandissant d’amateurs.

Dans l’une d’elles, visionnée plus de 40 000 fois, il illustre par exemple comment séparer le joueur de la rondelle et le sortir – littéralement – du jeu en le reversant par-dessus la bande. Dans une autre, il explique comment avoir du style dans les célébrations pour charmer les «mam’zelles» dans les estrades.

«Évidemment, l’idée, ce n’est pas d’encourager les jeunes à bloquer des lancers avec leur casque ou quoi que ce soit. Mais ce qui est le fun, c’est que personne ne croit réellement que c’est possible. Ça se voit que c’est un peu n’importe quoi et c’est ça qui est drôle.»

Au total, en quelques semaines à peine, il a accumulé plus de 220 000 vues sur l’ensemble de sa page Tiktok (https://www.tiktok.com/@gustave_panait). Il pense désormais à effectuer de plus longues vidéos pour l’application Youtube, également très populaire.

«J’ai été vraiment surpris de l’engouement que j’ai eu pour les premiers vidéos, alors ça m’a encouragé à continuer à développer des idées, mais je ne me mets pas de pression. J’ai du plaisir à faire ça, alors tant mieux si les gens ont du plaisir à regarder.»

Augustin Roy, qui effectue tout par lui-même, de la création au montage, souligne être inspiré du travail du comédien Daniel Savoie, mais surtout de celui du groupe anglophone On the Bench qui compte plusieurs milliers de fans sur les réseaux sociaux. Il ne cache pas non plus qu’il aimerait faire carrière dans le milieu de l’humour et qu’il a l’objectif d’essayer les auditions de l’École nationale. Comme quoi les succès – aussi inattendus soient-ils, proviennent souvent d’une simple histoire de passion.