Gabriel Ouellet opte pour les Redbirds de l’Université McGill

Le joueur de football louperivois Gabriel Ouellet poursuivra sa carrière sportive au niveau universitaire. L’athlète a confirmé cette semaine qu’il s’alignera avec les Redbirds de l’Université McGill dès l’automne prochain.

L’ex-membre des Guerriers de l’École secondaire de Rivière-du-Loup a été charmé par l’histoire entourant l’équipe montréalaise. Il a aussi fort apprécié l’accueil offert par l’entraineur-chef, Ron Hilaire, lors d’une récente visite sur place.

Il faut dire que les astres étaient alignés pour que Gabriel Ouellet poursuive son cheminement avec les Redbirds. La formation était à la recherche d’un demi défensif intense, polyvalent et doué d’un physique lui permettant de se positionner contre la course lors des courts gains. L’athlète de Rivière-du-Loup répond à tous ces critères, lui qui mesure 6 pieds et fait osciller la balance a un peu plus de 200 livres.

Avec les Redbirds de McGill, Gabriel Ouellet aura aussi l’opportunité d’obtenir du temps de jeu de qualité dès sa première année, puisque joueurs partants en défensive ont gradué au terme de la dernière saison, laissant maintenant la place aux nouvelles recrues. Il espère aussi s’imposer au sein des unités spéciales.

Évidemment, la réputation de l’Université McGill a aussi penché dans la balance. L’institution d’enseignement est classée au premier rang au Canada. Y passer les prochaines années permettra à Gabriel Ouellet de terminer ses études avec un diplôme d’une université prestigieuse et un anglais parfait.

Dans les dernières années, Gabriel Ouellet a fait partie, comme quart-arrière, de l’une des meilleures formations juvéniles de l’histoire des Guerriers de l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Par la suite, il a évolué pour les Élans du Cégep Garneau et les Pionniers du Cégep de Rimouski.

Plus de détails suivront…