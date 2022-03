Les 3L s’entendent avec Samuel Lévesque 

Le hockeyeur de Notre-Dame-des-Neiges, Samuel Lévesque, a finalement signé un contrat avec l’organisation des 3L de Rivière-du-Loup. L’équipe a partagé la nouvelle ce mardi 1er mars.

Lévesque sera de retour à Rivière-du-Loup pour une 7e saison et il n'a plus besoin de présentation. Avec 151 matchs au compteur dans le circuit, il apportera une dose d'expérience à un groupe qui en compte déjà beaucoup. L'attaquant cumule 19 points et 570 minutes au cachot en carrière.

«Ça fait depuis le début de la saison que nous sommes en discussion. Avec l'arrêt dû à la Covid, et en raison de son travail, son retour a été repoussé. Sam est heureux de revenir, il aurait aimé être là avant, mais ce n'était pas possible pour lui [...] C'est un ajout majeur à notre alignement dans le dernier droit, car en plus de ce qu'il apporte sur la glace, c'est une présence majeure dans un vestiaire», souligne le directeur général des 3L, Fabien Dubé.

Le retour de Samuel Lévesque - un favori de la foule - était espéré des partisans depuis plusieurs semaines. Il sera de l'alignement partant pour le match de vendredi contre les Marquis de Jonquière.