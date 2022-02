Deux revers consécutifs pour les Albatros 

Après avoir subi une douloureuse défaite de 5 à 0 contre les Chevaliers de Lévis en milieu de semaine, les Albatros du Collège Notre-Dame ont été défaits 5 à 1 par les Estacades de Trois-Rivières lors d’une partie sur la route ce dimanche 27 février.

Même s’ils ont dominé au chapitre des tirs au but, les Albatros ont retraité au vestiaire avec un retard de deux buts après la première période de jeu. Au second engagement, les locaux ont ajouté un autre but, avant que les oiseaux s’inscrivent finalement au pointage – un premier but en près de 90 minutes de jeu – grâce au Louperivois Carl-Anthony Massé.

Les Estacades n’ont cependant pas laissé la chance aux visiteurs de revenir dans ce match avec un quatrième but avant la fin de la période médiane, puis un cinquième au dernier vingt.

Devant le filet, Émile Beaunoyer a repoussé 20 des 25 tirs dirigés vers lui.

SÉQUENCE CHARGÉE

Les Albatros ont maintenant toute une semaine qui les attend avec cinq parties en six jours. Nul doute que la formation espère en profiter pour retrouver le chemin de la victoire.

Le tout commence ce mardi, à 19 h, avec la visite des Vikings de Saint-Eustache au Centre Premier Tech, suivi d'une visite à Lévis, mercredi soir, pour y affronter les Chevaliers.

Par la suite, trois matchs en moins de 48 heures attendent les Albatros contre les Élites à Jonquière. Les parties auront lieu vendredi à 19 h, samedi à 16 h et dimanche à 13 h.

Notons que mardi, à Rivière-du-Loup, l’organisation pourra accueillir le nombre de spectateurs souhaité, car les règles sanitaires permettent maintenant de remplir les arénas comme le Centre Premier Tech à pleine capacité.