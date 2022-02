Les 3L ont le dessus sur le Cool-FM à Rivière-du-Loup 

Les 3L de Rivière-du-Loup ont célébré une première victoire depuis la reprise des activités de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), ce vendredi 25 février. La troupe de l’entraineur-chef Éric Haley a vaincu le Cool-FM de Saint-Georges par la marque de 6 à 3 au Centre Premier Tech.

Après une première période qui s’est conclue sur un pointage de 1 à 1, les locaux ont pris le contrôle du match, réussissant trois buts sans réplique au deuxième engagement, au grand plaisir des 912 partisans réunis à l’aréna.

Le Cool-Fm a par la suite effectué une remontée de deux buts dès le début du dernier vingt, mais ça n’a pas été suffisant pour chambouler les plans des 3L qui ont profité d'un temps d'arrêt pour changer le momentum. L’équipe locale a d’ailleurs terminé le match en force avec deux buts, dont l’un dans un filet désert.

Maxime St-Cyr, meilleur pointeur de la LNAH cette saison, a de nouveau mené la charge des siens avec une récolte de 1 but et 2 passes. Simon Chevrier, Marc-André Trourigny, Vincent Ouellet-Beaudry, Anthony D’Amours et Mathieu Guertin ont aussi tous touché la cible.

Devant le filet, Guillaume Decelles a été très bon en repoussant 36 lancers. Il a été nommé première étoile de cette rencontre.

Les 3L seront sur la route ce soir. Ils visiteront l’Assurancia de Thetford Mines, au Centre Mario-Gosselin, dès 19 h.