Les Albatros explosent avec une victoire de 11 à 5 contre le Séminaire Saint-François

Les Albatros du Collège avaient promis de rebondir après leur défaite de 6 à 3 contre les Estacades de Trois-Rivières, le 18 février au Centre Premier Tech. Ils ont tenu parole en remportant leur deuxième match du weekend par la marque de 11 à 5 contre le Blizzard du Séminaire Saint-François le 19 février.

Maxim Massé des Albatros a explosé lors de cette partie, en noircissant la feuille de pointage à cinq reprises. Mathys Dubé a marqué une fois et a aussi récolté quatre aides. Thomas Lebreux (2), Alexandre Pouliot, Carl-Anthony Massé et Noah Laframboise ont aussi réussi à tromper la vigilance des gardiens du Blizzard. Les oiseaux ont connu une 2e période particulièrement productive de six buts sans réplique de leurs adversaires.

L’entraineur des Albatros du Collège Notre-Dame, Mike Maclure, avait affirmé la veille que ses joueurs devaient retrouver leur identité en tant qu’équipe et travailler en unité de cinq, avec le résultat que l’on connaît maintenant. Le capitaine Philippe Labrie souhaite que les Albatros fassent la démonstration à toute la Ligue de hockey midget AAA qu’ils ont la capacité de se retrouver en haut du classement.

Le gardien des Albatros, Émile Beaunoyer, a arrêté 42 des 47 tirs dirigés contre lui. Pour le Séminaire Saint-François, les pointeurs sont William Labranche, Tommy Montreuil, David-Alexandre Coulombe (2) et Jason Beaulieu.

Les Albatros du Collège Notre-Dame recevront les Chevaliers de Lévis le mercredi 23 février au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup à 19 h.