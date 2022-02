Le retour au jeu des Albatros obscurci par une défaite de 6 à 3

Le retour au jeu tant attendu des Albatros du Collège Notre-Dame après deux mois de pause forcée par la pandémie a été terni par une défaite de 6 à 3 aux mains des Estacades de Trois-Rivières devant 302 spectateurs au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup, le 18 février.

Les Albatros ont laissé filer une avance de 2 à 0 acquise en première période. «On était excités je te dirais qu’on était rouillés par rapport à notre identité. Les gars sont allés souvent à la patinoire, on n’avait pas de parties les fins de semaine. Tu ne peux pas jouer de cette façon dans la Ligue midget AAA, surtout dans notre identité. Le beau côté, c’est qu’on revient au jeu», a commenté l’entraineur des Albatros du Collège Notre-Dame, Mike Maclure.

Tommy Bouchard et Anthony Hamelin ont été les marqueurs lors du premier engagement. Les Estacades sont revenus dans le match en deuxième période grâce à des buts de Louis-Charles Plourde et William Dubé.

Les Estacades ont explosé en troisième période avec 4 buts. Édouard Vincent a donné l’avance aux Estacades en début de troisième période, et les Albatros ont égalisé la marque, avec un but de Carl-Anthony Massé. Les joueurs des Estacades Félix Lacerte, Louis-Charles Plourde (en avantage numérique) et Thomas Gagnon (dans un filet désert) se sont tous inscrits au pointage, menant leur équipe vers la victoire.

«On ne peut pas jouer attaque contre attaque, ce n’est pas comme ça qu’on a gagné des parties de hockey avant les Fêtes», a ajouté Mike Maclure. Le défenseur des Albatros Thomas Levasseur indique qu’en raison de cette pause de deux mois, les joueurs avaient l’impression de commencer une nouvelle saison.

«On a fait les mêmes erreurs qu’au début de l’année, selon moi c’est inacceptable, on ne peut pas perdre une partie 6 à 3. On va apprendre de ça et revenir plus fort […] C’était 2 à 0, on s’est assis un peu sur nos lauriers et on n’a pas compétitionné comme on le faisait avant la pause. Il faut revenir à nos principes.»

Le capitaine des Albatros du Collège Notre-Dame, Philippe Labrie, estime que son équipe a commis des erreurs qui ne peuvent pas se produire si elle veut gagner. Des ajustements devront être apportés en vue des prochains matchs, estime-t-il. «On a une bonne équipe, on veut prouver à toute la ligue qu’on est capable d’être dans le haut du classement. On va se reprendre lors de nos prochaines parties, on en a beaucoup dans le prochain mois.»

Le prochain affrontement des Albatros aura lieu au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup le 19 février à 13 h contre le Blizzard du Séminaire Saint-François.