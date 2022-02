Une Classique hivernale festive à Saint-Alexandre-de-Kamouraska

La pluie et le mercure particulièrement élevé pour une journée de février n’ont pas empêché des équipes de hockey scolaire de la région d’avoir beaucoup de plaisir dans le cadre de la première Classique hivernale des Voisins du Kamouraska, ce samedi 12 février.

Profitant de la nouvelle patinoire couverte de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, la compétition a ainsi pu avoir lieu, même si le thermomètre affichait 4 degrés Celsius et que les gouttelettes de pluie se sont invitées en fin d’avant-midi. Quelque part, on ne pouvait avoir plus judicieusement choisi le lieu de l’activité...

«Nous avons eu un petit stress ce matin, puisqu’il y avait un peu d’eau sur glace, mais tout se passe très bien. Les jeunes sont contents d’être ici et ils ont du plaisir. C’est pour ça qu’on fait ça», a partagé Maxime Beaumont, responsable du programme des Voisins du Kamouraska.

L’initiative de la Classique hivernale est née avant les derniers assouplissements de la santé publique. L’objectif était d’offrir l’opportunité aux joueurs locaux de jouer une partie, eux qui ont été tenus à l’écart de la compétition depuis la mi-décembre, puis de le faire dans une atmosphère festive et hors de l’ordinaire.

Après les Blues de Saint-Louis et le Wild du Minnesota dans la Ligue nationale de hockey, c’était ainsi au tour des Voisins du Kamouraska, du Bleu et Or de Rivière-du-Loup et des Pumas du Fleuve-et-des-Lac du Témiscouata de revenir aux sources et de profiter des joies de jouer à l’extérieur, samedi.

«C’est une super belle expérience pour eux et on voit qu’ils l’apprécient. Ils voient les joueurs professionnels le faire chaque année à la télévision, mais c’est maintenant à leur tour de le vivre. À leur âge, j’aurais gardé ce souvenir-là longtemps dans ma mémoire», a souligné Maxime Beaumont.

Plusieurs dizaines de personnes – la plupart faisant partie de la famille des joueurs invités – ont assisté aux rencontres de samedi avant-midi. L’ambiance était familiale et on comprenait rapidement pourquoi l’organisation n’a pas eu de mal à trouver des équipes participantes.

L’action reprendra dimanche avant-midi (10 h 30 et 12 h) alors que d’autres calibres seront en action. Au final, des matchs opposants des formations M11, M13, M15 et M18 auront été présentés.