Reprise des activités de la Ligue de hockey Progression 

Le feu vert étant maintenant donné pour la tenue de matchs, la Ligue de hockey Progression Budweiser de Rivière-du-Loup a annoncé qu’elle reprendra ses activités le mercredi 16 février.

Le circuit, qui comprend quatre équipes pour la saison 2021-2022, attendait des nouvelles positives concernant un retour sur la glace depuis le mois de janvier. Quelques matchs ont dû être annulés en raison des contraintes sanitaires.

Après 14 rencontres, l’équipe Budweiser trône au sommet du classement avec une récolte de 21 points. Elle est suivie de près par la formation de la Petite Grenouille qui compte 18 points en autant de matchs.

Sur le plan individuel, Olivier Dumont (17 buts) et Jérémy Desjardins sont les meilleurs pointeurs du circuit avec 28 et 24 points, maintenant même une moyenne de plus de 2 points par match. Félix Gagnon, Sébastien Laprise et Stéphane Thibault complètent le top 5.

Chez les gardiens, Sébatien Nolet et Joël Daris ont célébré le plus grand nombre de victoires.