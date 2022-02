Une fin de saison chargée pour les Albatros

Le feu vert donné par le gouvernement pour la tenue de matchs de hockey permettra aux Albatros du Collège Notre-Dame de compléter leur saison et de jouer l’entièreté des affrontements prévus au calendrier. Un horaire chargé attend toutefois les hockeyeurs d’ici le 20 mars prochain.

Pour conclure leur saison régulière, les oiseaux devront pratiquement jouer une quinzaine de matchs en un mois. Cela signifie des semaines occupées d’au moins trois parties. Durant la semaine de relâche scolaire, au début mars, les Albatros devraient même disputer cinq rencontres.

«On en parlait avec les joueurs hier et on se disait que c’était un horaire de junior majeur», a souligné l’entraineur-chef Mike Maclure en riant.

«Pour les gars, c’est le fun de pouvoir jouer une saison complète. C’est bon pour le développement, aussi. D’un côté administratif, on ne cachera pas que l’année dernière a été difficile, alors de reprendre les matchs cette année, d’avoir une année normale à ce niveau-là, c’est positif.»

La reprise de l’action aura lieu les 18 et 19 février. Les Albatros affronteront d’abord les Estacades de Trois-Rivières, puis le Blizzard du Séminaire Saint-François, deux rencontres prévues devant leurs partisans au Centre Premier Tech.

Selon le pilote, les joueurs sont prêts à revenir au jeu. Il ne cache pas que l’annonce du gouvernement et de la santé publique leur a permis de pousser un soupir de soulagement.

«Les gars ont fait les bonnes choses dans les dernières semaines. Ils avaient la bonne attitude. On sentait parfois qu’ils étaient plus à fleur de peau, et c’était normal, mais ils ont maintenant un objectif, et comme entraineur, on va pouvoir planifier nos entrainements en conséquence.»

Le premier match de retour devrait être spécial, convient Maclure. «C’est comme quand tu aimes le café. Boire une tasse après une pause de quelques jours, tu en profites, tu la savoures. Je vois ça de la même façon actuellement.»

Avant l’arrêt des activités, les Albatros avaient connu une très bonne moitié de saison, l’une des meilleures des dernières années. Au classement général, ils se trouvent présentement au 5e rang.