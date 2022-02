Les activités de la LNAH reprendront le 18 février

Avec les assouplissements annoncés cette semaine par le gouvernement du Québec, la Ligue nord-américaine de hockey annonce que les équipes seront retour en action dès la fin de semaine du 18 février avec la présentation de six parties.

Ces premières rencontres seront disputées devant un maximum de 500 spectateurs. Les équipes de la LNAH pourront toutefois accueillir les partisans à 50 % de la capacité de leur amphithéâtre, dès la fin de semaine suivante.

Dans le but de favoriser une audience virtuelle des plus intéressantes et permettre à plus de partisans de voir l’action, les six parties du premier week-end de retour au jeu seront offertes en forfait sur le lnah.tv. Les parties uniques seront également disponibles.

L’horaire officiel sera bientôt disponible sur le site web de la LNAH. Les six équipes du circuit québécois ont toutes très hâte de renouer avec l’action et offrir leur calibre de jeu à leurs nombreux partisans.