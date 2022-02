Mikey Thunder sera de l’aventure Lutte Académie 

Le lutteur de Rivière-du-Loup Mikey Thunder fera partie d’un important concours de lutte organisé au cours des prochains mois : Lutte Académie 2022. Une compétition lancée par la légende québécoise Jacques Rougeau qui réunira des athlètes de partout au Canada.

Mikey Thunder, de son vrai nom Mikaël Chouinard, a été sélectionné afin de représenter la région dans le cadre de ce projet unique qui fait déjà parler au-delà des frontières canadiennes. Il devrait d’ailleurs faire partie des plus jeunes concurrents.

«C’est le plus gros projet de ma carrière», a-t-il confirmé mercredi, assurant que davantage de détails seront partagés ultérieurement.

Selon les premières informations, et si tout se déroule comme prévu, Lutte Académie 2022 devrait s’échelonner sur une quinzaine de semaines à partir du mois de mai. La compétition mettra en vedette 40 lutteurs canadiens qui s’affronteront chaque semaine afin d’avoir la chance de poursuivre l’aventure. Les gagnants seront choisis par des juges et le public selon leur performance, leur charisme et leurs qualités athlétiques.

Les quatre meilleurs athlètes du concours seront récompensés d’un prix de 5000 $ chacun et courront la chance d’intégrer la prestigieuse école de lutte américaine Nightmare Factory, une grande opportunité pour les lutteurs qui, comme Mikey Thunder, souhaitent faire leur place dans le domaine.

Mikaël Chouinard fait parler de lui depuis plusieurs années déjà dans le milieu de la lutte au Québec. Rapide, efficace et versatile, il est aussi reconnu pour foncer tête première dans les défis qui se présentent à lui. Lutte Académie ne fait visiblement pas exception.