Leïla Beaudoin sur la carte d’un gala en février

Plus d’un an après son dernier combat professionnel, la boxeuse Leïla Beaudoin devrait reprendre l’action le 19 février dans le cadre d’un gala organisé par le promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM) au Cabaret du Casino de Montréal.

EOTTM a dévoilé les noms des adversaires de certains de ses boxeurs qui participeront à cette soirée. Beaudoin (3-0-0, 1 K.-O.) échangera les coups avec la Mexicaine Monica Selene Alcala (5-1-0, 1 K.-O.).

L’athlète du Témiscouata, qui a entamé son camp d’entrainement dans les derniers jours, a connu une année 2021 difficile sur le plan sportif. Tous les combats qu’elle devait mener ont été annulés pour différentes raisons.