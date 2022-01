Une option patinage artistique à l’ESRDL à l’automne 2022

L’École secondaire de Rivière-du-Loup offrira dès septembre 2022 une option patinage artistique, de concert avec le club des Arabesques de Rivière-du-Loup.

Une concentration quotidienne ne pouvait être coordonnée en raison de conflits d’horaire, ce qui fait que la mise en place d’une option hebdomadaire offrant tous les avantages du sport scolaire de l’école a été privilégiée.

L’option s’adresse aux patineuses artistiques Star 4 en apprentissage et plus qui fréquentent l’école et qui sont affiliées à Patinage Canada. L’option s’ajoute au parcours de l’élève, qu’elle soit, par exemple, au PEI, en option sport ou en SAE (Sport-arts-études).

Les cours hors glace et sur glace seront déployés les jeudis midi et lors de la première période de l’après-midi. Pour participer, l’élève signera un engagement de bien participer et d’assurer le suivi de la période scolaire qu’elle manquera.

«L’élève aura ainsi accès à l’encadrement, aux spécialistes et aux plateaux sportifs comme membre d’un programme sportif de l’école secondaire de Rivière-du-Loup», résume Marie-Ève Ouellet, directrice adjointe, qui se réjouit de l’ajout de cette offre au sein de l’établissement.

La patineuse recevra une trousse d’entraînement et des objets à l’effigie des programmes sportifs de l’école et pourra assister à des conférences.

«Il s’agit pour nous d’un ajout très intéressant au programme Sénior déjà offert les soirs, fins de semaine et matins. Plusieurs de nos patineuses ont montré de l’intérêt à se greffer à une telle option pour compléter leur entraînement», a indiqué Stéphanie Gendron, présidente du club des Arabesques de Rivière-du-Loup.

Le programme pourrait être contingenté si les demandes dépassaient la capacité des entraineurs disponibles.