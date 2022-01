Les Camps de l’Everest, un défi hivernal avant le 10e Défi Everest

L’année 2022 sera marquée par le retour des Camps de l’Everest, dans une formule hivernale plus courte, et au mois de septembre, dans l’éventualité où la pandémie s’atténuera, de la 10e édition du Défi Everest dans la côte St-Pierre à Rivière-du-Loup.

Les Camps de l'Everest sont donc de retour du 1er février au 31 mars. En 2021, les participants avaient une période de huit mois, soit du 1er janvier au 31 aout afin de franchir le plus de Camps de l’Everest possible. «Il y a eu plus de 300 participants l’an dernier, mais les gens ont trouvé ça long. On veut que les personnes aillent dehors, surtout que c’est une belle période pour ça. Ce qu’on souhaite, c’est que les participants fassent une heure d’activités à l’extérieur à tous les jours», a mentionné Yvan L’Heureux, instigateur de l’évènement.

La marche, la course à pied, la raquette, le ski de fond ou même le tapis roulant, tout est prétexte à accumuler le plus de dénivelé possible pour se rendre aux objectifs proposés et peut-être au Sommet. Les Camps de l’Everest s’adressent à une clientèle active qui recherche un nouveau défi pour repousser ses propres limites et également à tous ceux qui désirent mettre l’activité physique au cœur de leur quotidien. «L’objectif est de passer à travers chacun des Camps pour se rendre au Sommet dans le plaisir et une atmosphère non compétitive», a expliqué le président du Défi Everest.

Ce volet se déroule en solo, mais dans un esprit de communauté notamment via les médias sociaux, où défis et activités y sont organisés. Il n'y a pas de minimum requis. À la fin des Camps (au 31 mars), les participants recevront un cadeau en fonction du camp qu'ils auront réussi à atteindre. Ceux-ci se situent aux «altitudes» suivantes : Camp 1 - 8 848 m, Camp 2 - 17 696 m, Camp 3 - 26 544 m, Camp 4 - 35 392 m, Sommet - objectif personnel.

Les participants pourront aussi avoir accès (en virtuel) aux activités et défis organisés avec des ambassadeurs. «Nous aurons 8 journées, une pour chaque ambassadeur, qui permettront aux gens de découvrir leurs coins de pays», a souligné Yvan L’Heureux.

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 17 janvier et se poursuivront jusqu’au 15 mars, ce même si l’aventure commence le 1er février. L’inscription au cout de 75 $ sera versée en don à la Fondation Défi Everest. «Avec la pandémie, ça n’a pas été facile de remplir les coffres», a noté M. L’Heureux. Les fonds amassés par la Fondation Défi Everest veillent à assurer la pérennité de l’organisme. Ils permettent également de couvrir l'ensemble des frais administratifs reliés aux dons et ainsi remettre 100 % de ceux-ci aux organismes choisis par les équipes dans les modules Mois de l'Everest et lors des défis en présentiel. Jusqu’à maintenant, 1 500 000 $ ont été remis à près de 400 organismes au Québec.

En plus d’un reçu pour don, l’inscription permet aux participants de recevoir : un cache-cou (Buff) en thermo polaire du Défi Everest, une médaille en bois personnalisée selon le plus haut camp atteint, des activités et défis organisés avec des ambassadeurs (en virtuel), l’utilisation de l’application et système de comptabilisation du dénivelé et une chance de gagner une participation gratuite au Macadam Ultra 2022 (valeur de 300 $).

10E DÉFI EVEREST

Après deux années d’interruption en raison de la pandémie, Yvan L’Heureux se dit «super optimiste» de pouvoir présenter en septembre 2022 la 10e édition du Défi Everest dans la côte St-Pierre à Rivière-du-Loup. «Ce sera pour les gens vaccinés», a-t-il précisé. Plus de détails concernant cet évènement seront dévoilés en avril prochain. «La côte St-Pierre est rendue mythique. Je pense que l’on pourra largement battre notre record de participation, qui est à plus de 2000 personnes», a conclu Yvan L’Heureux.

Le conseil d’administration du Défi Everest met donc tout en œuvre pour le retour en présentiel du Défi Everest en équipe, du Macadam Ultra ainsi que des autres modules en 2022. Le Mois de l’Everest se déroulera également en septembre 2022. Il s’agit d’un défi qui se réalise en équipe de 5 à 20 participants. L’objectif est d’accumuler 8 848 mètres de dénivelé, à la marche ou à la course, en zone urbaines ou en montagnes.