Marcel Gagnon quitte le Club Filoup de Rivière-du-Loup 

Une page d’histoire se tournera prochainement dans le monde de l’athlétisme à Rivière-du-Loup. Le fondateur et entraîneur-chef du Club Filoup, Marcel Gagnon, a officiellement annoncé son départ du club après avoir développé le sport dans la MRC de Rivière-du-Loup et du Kamouraska au cours des 18 dernières années. Une «mission accomplie» qu'il tentera maintenant de répéter ailleurs au Québec.

L’annonce de son départ ne prend personne par surprise puisque le passionné avait déjà fait connaître ses intentions aux membres et aux parents des athlètes. L’entraîneur-chef avait cependant le désir de s’assurer avant tout que sa relève serait présente à son départ, ce qui est maintenant le cas.

Le natif de Rivière-du-Loup tournera donc la page le 31 mars 2022, lui qui a toujours porté l’Est-du-Québec dans son cœur, et tout particulièrement les régions du Kamouraska et celle de Rivière-du-Loup. Avec l’arrivée de Karyn Thibault, détenant 26 ans d’expérience comme athlète et entraineur en athlétisme, en plus du support de Charles-Étienne Poirier à titre de kinésiologue et entraineur, le club marchera dans les traces du fondateur et restera à l’affût des opportunités.

Après toutes ces années, Marcel Gagnon aura vu plus de 1 500 adeptes de l’athlétisme et/ou de la course à pied de la région. Il aura permis à plusieurs de ceux-ci d’atteindre un niveau d’excellence dans leur sport et aura contribué à l’utilisation de la pratique disciplinée du sport comme levier académique et professionnel, favorisant l’acquisition de saines habitudes de vie.

Depuis le 10 janvier dernier, l’homme de 58 ans occupe un nouvel emploi comme directeur technique adjoint et entraineur Club d’athlétisme de Gatineau. Marcel Gagnon partage donc une double fonction pour quelques semaines, assumant celles-ci de façon progressive à la suite d’une sérieuse blessure au quadriceps droit survenue en septembre 2021.

Amoureux de l’entrainement et du développement d’athlètes de haut niveau, appréciant particulièrement voir les jeunes Filoup poursuivre leur développement au fil du temps, Marcel continuera donc son implication dans ce sens du côté de l’Outaouais. Auprès de Donald Côté, il restructurera le club gatinois afin de le hisser à son tour parmi les meilleurs de la province.

Ayant eu le privilège d’avoir pu compter sur Marcel Gagnon au cours des dernières années, le Club Filoup lui souhaite une belle continuité et tout le succès qu’il mérite auprès de son nouveau club.