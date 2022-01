Un 1er match avec le Moose pour Tristan Pomerleau 

Récemment rappelé dans la Ligue américaine de hockey, Tristan Pomerleau a joué son premier match dans les couleurs du Moose du Manitoba, le 13 janvier. Il s’agissait d’une deuxième partie dans la LAH pour le Louperivois qui avait vécu sa première expérience avec le Rocket de Laval en mai 2021.

Avec le club-école des Jets de Winnipeg, Pomerleau a complété la troisième paire de défenseurs. Il a terminé le match avec un tir au but, aidant ses coéquipiers à célébrer un gain par blanchissage de 2 à 0 contre les Admirals de Milwaukee.

Le joueur de 25 ans avait été rappelé le 10 janvier, après que des joueurs du Moose aient été ajoutés sur l’escouade de réserve au niveau de la LNH.

Tristan Pomerleau pourrait revoir ainsi de l’action dès vendredi. Depuis le début de la saison, l’ancien capitaine des Tigres de Victoriaville connaît sa part de succès au niveau de la ECHL. Fiable défensivement, impliqué, il affiche de plus une récolte de 1 but et 8 passes pour 9 points en 19 matchs. Il possède également un différentiel de plus 7 et 23 lancers au but.