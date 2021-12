Challenge CCM : les Albatros l’emportent après deux revers 

Les Albatros du Collège Notre-Dame ont savouré une première victoire en trois matchs dans le cadre du Challenge CCM qui est disputé ces jours-ci à Saguenay. La formation louperivoise a vaincu l’Intrépide de Gatineau par la marque de 3 à 2 en prolongation.

Tirant de l’arrière à deux reprises, les Albatros n’ont pas abandonné et ont réussi à créer l’égalité 2 à 2 au milieu du troisième engagement. C’est Benjamin Vigneault qui a joué les héros en trouvant le fond du filet pour une deuxième fois du match au tout début de la période de surtemps.

Trois des cinq buts marqués dans la rencontre ont été marqués avec l’avantage d’un homme. Anthony Paré a été l’autre marqueur des Albatros. C’est lui qui a permis de niveler la marque, alors que l’équipe tirait de l’arrière par un but. Devant le filet, Cédric Massé a repoussé 15 lancers.

DEUX DÉFAITES

Cette victoire va faire du bien aux oiseaux qui n’ont pas entamé le Challenge CCM comme ils l’espéraient. L’équipe a subi deux revers contre les Estacades de Trois-Rivières et le Phénix du Collège Esther-Blondin, les 15 et 16 décembre.

Ces deux défaites sont d’autant plus frustrantes à avaler, puisqu’elles sont survenues après que l’équipe ait échappé une avance. Contre Trois-Rivières, en début de tournoi, l’équipe de Mike Maclure a compté le premier but, avant de voir les adversaires répliquer de deux buts en avantage numérique. Les Estacades ont plus tard ajouté un troisième but afin de clore le débat.

Puis, jeudi, les Albatros se dirigeaient vers une victoire avec une avance de trois buts au début de la troisième période, lorsque le Phénix est sorti de son mutisme avec cinq buts consécutifs pour célébrer la victoire.

Offensivement pour les oiseaux, Gabriel-Alexis Bisson, Alexandre Pouliot, Tommy Bouchard et Maxim Massé ont été les marqueurs lors des deux premiers matchs.

PROCHAIN MATCH

Ce samedi 18 décembre, les Albatros croiseront le fer contre les Riverains du Collège Charles-Lemoyne. Le match est prévu à 10 h 30.