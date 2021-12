Plus de 1 500 $ en denrées pour la 4e Guignolée de l'Académie BJJ

Pour une quatrième année, l'Académie de Jiu-Jitsu Brésilien de Rivière-du-Loup organisait le samedi 11 décembre, dans les locaux du Studio SporTech, la Guignolée du Jiu-Jitsu de Rivière-du-Loup. Pour l'occasion, près de 30 athlètes se sont déplacés, une très belle réussite.

Le prix d'entrée afin de participer au séminaire présenté par Nathan Stever, lui-même ceinture noire dans la discipline, était de 50 $ en denrées non périssables. L'événement a donc permis de récolter plus de 1500 $ en denrées et celles-ci ont été remises au Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup, un organisme dont la mission vise essentiellement à répondre aux besoins liés à la sécurité alimentaire des familles de la région.

L'instructeur Sébastien Côté tient à remercier tous les gens présents et invite toute la population intéressée à apprendre les arts martiaux à venir lui rendre visite, les soirs de semaine, dans son tout nouveau dojo moderne de la rue Lévis.

Le Jiu-Jitsu Brésilien est un sport martial en forte croissance ici en région. Il est possible de suivre les activités de l’Académie en visitant les réseaux sociaux du Studio SporTech ou de BJJ Rivière-du-Loup.