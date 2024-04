Les Pumas sont champions provinciaux 

Mission accomplie pour les Pumas M13 BB du Fleuve-et-des-Lacs. L’équipe du Témiscouata et des Basques a conclu une saison exceptionnelle en étant consacrée championne provinciale à la Coupe Chevrolet.

Après avoir connu un parcours parfait de cinq victoires convaincantes (9-1, 8-0, 7-1, 8-2 et 5-1), les joueurs ont ainsi remporté la grande finale de leur catégorie grâce à une victoire de 3 à 1 contre le Royal de Métabetchouan, équipe classée numéro 2 au Québec, derrière eux.

Ils ont survolé la compétition avec un total de 40 buts marqués contre seulement 6 accordés.

Bravo aux gardiens Gabriel Bolduc-Gingras et Anthony Lagacé, aux défenseurs, Lily-Rose Briand, Hubert Caron, Zack Couture, Henri Labrecque, Gabriel Lagacé et Jayden Robert, ainsi qu’aux attaquants Hugo Bélanger, Jacob Lebel, Justin et Nathan Mailloux, Aymrick Morin, Étienne Raymond, Shawn Sénéchal, Jeffrey St-Jean et Lambert St-Onge.

Soulignons que les joueurs comptent aussi sur un personnel d’encadrement impliqué, soit l’entraineur-chef Thomas Bossé, ainsi que les entraineurs Vincent Baril, Vincent Labrecque, Maxime Émond, Francis Bélanger et Sébastien Madgin.

Après avoir mis la main sur la médaille de bronze en 2023, les Pumas ont atteint leur objectif de remporter la grande victoire au rendez-vous provincial. Ils n’oublieront certainement pas la saison 2023-2024 de sitôt, elle qui a également été marquée par une présence au prestigieux Tournoi international de hockey pee-wee de Québec.