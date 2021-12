Les Arabesques de retour en compétition

Après une pause de près de deux ans en raison de la pandémie, les patineuses artistiques des Arabesques de Rivière-du-Loup étaient de retour sur le circuit de compétitions la fin de semaine dernière. Elles ont été nombreuses, soit 22, à y participer.

Dans les catégories Star 1 à Star 3, des rubans or, argent ou bronze sont remis selon l’appréciation des juges pour les éléments demandés en fonction du niveau des athlètes.

En Star 1, Sophie Ouellet s’est mérité un ruban or, tout comme Lauraly Tremblay.

En Star 2, Coralie Paré a obtenu un ruban argent, tandis que Marilou Charest, Lilou Caron, Constance Lecat, Livia Murray, Mélody Tremblay, Frédérick Desrosiers et Mégane Tardif ont remporté un ruban bronze.

En Star 3, Mindy Plourde, Justine Michaud, Léa-Rose Bastille, Daphnée Paré, Chloée Castonguay et Laurence Sénéchal se sont mérités un ruban argent et Mahély Vallée a obtenu un ruban bronze.

À partir du niveau Star 4 et en mode compétitif, les patineuses font face à d’autres athlètes pour obtenir le meilleur rang de leurs catégories respectives.

En star 5, Maude Malenfant a remporté une médaille d’or, alors que Jana Doré et Emmy Dumont ont obtenu respectivement les positions 7 et 8 dans leurs groupes respectifs.

L’équipe Star 5 composée de Jana Doré, Maude Malenfant et Emmy Dumont a terminé 5e.

Chez les Star 8, Andréanne Lévesque rapporte une médaille d’argent et Élyse Charest une médaille de bronze. L’équipe Star7/Star 8 composée d’Andréanne Lévesque, Élyse Charest et Mélodie Gagnon a obtenu le bronze.

Marie-Soleil St-Laurent a pris le second rang dans les catégories Star 9 et OR.

Dans le volet compétitif, Mélodie Gagnon a terminé 10e en Juvénile.