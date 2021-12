Ballon sur glace : un tournoi de la Ligue provinciale mineur au Témiscouata 

Du vendredi 10 au dimanche 12 décembre prochain, le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata accueillera, à l’aréna de Dégelis, un tournoi de la Ligue provinciale mineur (LPM). Cet événement constituera la 1re tranche de la saison 2021-2022 de la LPM de la Fédération québécoise de ballon sur glace. En raison de la pandémie, ce tournoi sera d’ailleurs le premier événement en près de 2 ans où seulement des équipes mineures de ballon sur glace seront présentes pour se disputer l’honneur des différentes catégories.

Ainsi, un total de 19 équipes se feront face dans 7 catégories soit le M-10 mixte (10 ans et moins), le M12 féminin et masculin, le M14 masculin, le M16 féminin, le M19 féminin et le M19 masculin. D’ailleurs, tant dans la catégorie M19 féminin et masculin, la mise en échec complète sera permise. Dans le M19 féminin, le RPF de Sayabec et l’équipe locale T-Miss croiseront le fer. Puis, dans le M19 masculin, le BLITZ du Témiscouata, sera opposé au Dynamite de Lanaudière et au Sting de l’Ontario qui sont les champions défendants du dernier Championnat canadien juvénile de ballon sur glace.

Un total de 31 matchs seront disputés lors de la fin de semaine. Le 1er match du tournoi aura lieu le vendredi 10 décembre à 19h alors que la dernière partie débutera le dimanche 12 décembre à 16h. Le coût d’entrée pour assister à ce tournoi est de 5$ par jour ou de 8$ pour l’ensemble de la fin de semaine. Les différentes règles sanitaires en vigueur s’appliqueront. Ainsi les spectateurs devront notamment présenter leur passeport vaccinal.

«Plusieurs jeunes joueurs n’ont pas disputé de tournoi depuis près de 2 ans et nous sommes très fiers que la compétition reprenne au Témiscouata», partage le président du BSG mineur du Témiscouata, Alain Dugas.