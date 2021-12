Trois ambassadrices du hockey féminin au Bas-Saint-Laurent 

L’organisation des Cyclones du Bas-Saint-Laurent, conjointement avec Hockey Bas-Saint-Laurent, a annoncé la nomination de trois ambassadrices du hockey féminin pour la présente saison. Il s’agit d’Arianne Gagnon de Price, Justine Pelletier de St-Onésime d’Ixworth et Jessymaude Drapeau de Rivière-du-Loup.

Les trois athlètes s’impliqueront de différentes façons pour faire la promotion du sport auprès des joueuses du Bas-Saint-Laurent. Chacune d’entre elles a évolué au niveau masculin dans leur association respective avant de se joindre aux Cyclones. Passionnées, elles ont par la suite continué au niveau collégial, puis dans les rangs universitaires.

La Louperivoise Jessymaude Drapeau, 21 ans, a joué avec le Boomerang du Cégep André-Laurendeau au collégial. Elle évolue désormais avec les Stingers de l’Université Concordia.

De leur côté, Arianne Gagnon a porté les couleurs des Titans du Cégep de Limoilou, avant de rejoindre les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa, alors que Justine Pelletier a joué pour les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit, avant de porter l’uniforme des Carabins de l’Université de Montréal.

Les Cyclones du Bas-Saint-Laurent et Hockey Bas-Saint-Laurent remercient les trois athlètes d’avoir accepté d’être des modèles pour la relève du sport. C’est aussi une façon pour elle de redonner aux suivantes – on retrouve une centaine de joueuses sur le territoire – et de partager leur passion.