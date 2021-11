La fièvre du hockey envahit Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup était à nouveau envahie par la fièvre du hockey le week-end dernier, alors qu’était présenté le tout premier tournoi du hockey mineur au Bas-Saint-Laurent depuis le début de la pandémie de COVID 19, soit la 13e édition du Tournoi Provincial de Hockey Bantam McDonald’s de Rivière-du-Loup.

Quelques milliers de jeunes joueurs de hockey de six différentes catégories, soit le AA, BB, A, B, scolaire mineur et scolaire majeur, accompagnés de leurs parents, déambulaient dans les rues de la ville, un achalandage intéressant pour les hôtels et restaurants.

Du côté des résultats, quatre équipes du Bas-Saint-Laurent ont atteint les finales, mais seulement une a revendiqué le titre de championne. Cette équipe est celle du Mistral de Mont-Joli qui a remporté la victoire par un pointage serré de 2 à 1 face à l’équipe louperivoise des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup dans la catégorie scolaire M15 mineur.

Dans la catégorie AA, après une victoire convaincante en demi-finale de 9 à 1 face aux Patriotes de St-Eustache, les Pumas du Témiscouata ont baissé l’échine devant les Voltigeurs de Drummondville par la marque de 2 à 0.

La 13e édition du Tournoi Provincial de Hockey Bantam McDonald’s de Rivière-du-Loup a été couronnée de succès grâce à la participation de 42 équipes provenant des différentes régions du Québec et des quelques milliers de visiteurs qui ont à nouveau permis de très bonnes retombées économiques dans la région pendant ce dernier week-end de novembre.

En tout, 82 rencontres ont été disputées pendant les 4 jours de cet événement. Il est également important de souligner que Pierre Dubillard des restaurants McDonald’s a accepté de remettre quelques 164 certificats cadeaux d’une somme de 15 $ aux joueurs du match de chaque équipe à chacune des rencontres présentées lors de cet événement annuel.

Notons que l’ouverture officielle la 13e édition du Tournoi Provincial de Hockey Bantam McDonald’s de Rivière-du-Loup s’est fait vendredi soir en présence de Richard April, Clément Fortin, Yves Courbron, Benoit Gauthier (président d’honneur), Bruno Pelletier (président de Hockey RDL), Lyse Richard (Hockey Bas St-Laurent) et Bernard Généreux, député fédéral conservateur de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup.