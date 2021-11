Une fin de semaine très occupée pour les Loupiots

La dernière fin semaine a été chargée et remplie d’émotions pour le club de patinage de vitesse de Rivière-du-Loup Les Loupiots, alors que de nombreux patineurs participaient à diverses compétitions, certains pour la toute première fois.

Le samedi 27 novembre avait lieu la 2e compétition du circuit interrégional et 8 patineurs et patineuses de Rivière-du-Loup étaient présents. Du côté féminin, Maude Perron a pris part à la compétition dans le groupe 1 et s’est classée 4e. Raphaëlle Gaudreault et Élena Bujold ont terminé quant à elles aux 4e et 17e positions du groupe 2. Du côté masculin, Alexis Massé a pris le 9e rang du groupe 2. Nicolas Boucher a remporté la médaille d'argent du groupe 3, alors que Cédric Boudreau-Alexandre et Louis Doré ont terminé respectivement au 11e et au 13e rang. Adam Pelletier a quant à lui terminé en 19e position du groupe 4.

Le lendemain 28 octobre se tenait la première compétition régionale de l'année, également à Rimouski. Cette compétition servait aussi de sélection pour les Jeux du Québec qui auront lieu à Rivière-du-Loup au mois de mars 2022.

Dans le volet régional, Cédrick Defoy-Tardif a terminé au 9e rang des 10 ans et plus. Emmanuel Lévesque a pris le 2e rang au cumulatif et a remporté la médaille d'or au 200m dans le groupe 1 des 6 à 9 ans. Dans le groupe 2, Dorothée Morin a terminé au 3e rang et repart avec deux médailles d'argent (400m et 800m) et une médaille de bronze au 200m.

Dans le groupe 3, Elliot Bérubé est couronné champion avec 3 médailles d'or et Dimitri Lévesque a terminé sur la 2e marche du podium avec 3 médailles d'argent. Nicolas Bujold s’est classé 3e et a remporté 2 médailles de bronze au 400m et au 200m. Nary Radaorozandry a terminé quant à lui au 4e rang avec une médaille de bronze au 300m. Dans le groupe 4 des 6-9 ans, Catherine Moreau a connu une compétition parfaite, recevant 3 médailles d'or et terminant au 1er rang de son groupe. Maëlys Lantin-Vézier, Eva Gagné et Abigail Reid ont quant à elles pris respectivement les 4e, 5e et 7e rangs. Enfin chez les 5 ans et moins, Jasmine Carrier a remporté 3 médailles d'argent, se classant ainsi au 2e rang du classement cumulatif.

JEUX DU QUÉBEC

Du côté de la sélection des Jeux du Québec, trois Loupiots ont remporté les grands honneurs de leur catégorie, soit Louka Fournier chez les 12 ans masculin, Clara Boudreau-Alexandre chez les 13 ans féminin et Félix Lacombe chez les 15 ans masculin. Ils représenteront donc les Loupiots et la région de l’Est du Québec aux prochains Jeux du Québec.

D'autres patineurs ont également participé à la compétition. Étienne Michaud a terminé au 2e rang chez les 15 ans masculin. Chez les 14 ans, Alexandre Roussel a pris le 2e rang. Dans le groupe des 13 ans, Pénélope Lavoie a terminé en 4e position chez les filles et Yoan Perron a pris le 2e rang chez les garçons. En ce qui concerne les 12 ans, Raphaëlle Gaudreault et Laurence Charron se sont classées respectivement au 2e et 3e rang chez les filles. Chez les garçons, Nicolas Boucher a pris le 2e rang, Cédric Boudreau-Alexandre a terminé 3e et Adam Pelletier s’est classé 5e. Enfin, chez les 10-11 ans, Maude Perron a remporté chacune de ses courses pour terminer première au cumulatif.