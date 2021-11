Les 3L mettent fin à une mauvaise séquence

Après quatre défaites consécutives, les 3L de Rivière-du-Loup ont retrouvé le chemin de la victoire cette fin de semaine en remportant un match contre les Pétroliers du Nord de Laval par la marque de 5 à 4 en prolongation. C’est même la nouvelle acquisition locale, le défenseur Garrett Clarke, qui a joué les héros en surtemps.

Les 3L ont ainsi eu le dessus sur leurs adversaires au terme d’une partie chaudement disputée. Les deux équipes se sont notamment échangé les buts tout au long des 40 premières minutes de jeu. Au troisième tiers, les gardiens ont maintenu le statu quo.

«En troisième période, on n’a pas donné de grandes chances de marquer à l’adversaire, pas de surnombres. Les chances étaient plutôt de notre côté et je crois qu’on méritait la victoire», a partagé l’entraineur-chef Éric Haley. La semaine dernière, les Pétroliers avaient quitté le Centre Premier Tech avec une victoire de 7 à 6 en prolongation, malgré une remontée des 3L.

Garrett Clarke, acquis des Marquis de Jonquière dans un échange impliquant Loïc Lacasse et Michael Novosad, n’aurait pu trouver meilleur moment pour marquer son premier but avec sa nouvelle équipe. Il a donné la victoire aux siens en avantage numérique dans les premières minutes de la période de prolongation.

Louick Marcotte (1 but, 2 passes), Maxime Villemaire (1 but, 1 passe), Maxime St-Cyr (1 but, 1 passe), Garett Clarke (1 but, 1 passe), Marc-André Tourigny (3 passes) et Janick Asselin (1 but) ont dirigé l’attaque louperivoise.

Devant le filet, le gardien Éric Brassard a signé sa première victoire dans la LNAH, lui qui a été acquis dans les jours précédents sur le match des joueurs autonomes. Il a bloqué 36 des 40 lancers dirigés vers lui.

«Il nous a gardés dans le match à plusieurs reprises. C’est un grand gardien qui se déplace bien. Il a fait les arrêts clés aux bons moments. Il a fait une bonne première impression.»

Les 3L seront de retour à Rivière-du-Loup, vendredi. Les Éperviers de Sorel-Tracy seront en visite.